- Per il ministro della salute, Roberto Speranza, "che ci siano differenze quantitative tra i territori" in merito alla diffusione del coronavirus "è un dato di fatto, innegabile, ma il trend di tutte le Regioni in queste settimane va nella direzione giusta". L'esponente dell'esecutivo ha parlato, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)