Roma: Campidoglio, progetto idroscalo a Municipio X si aggiudica bando regionale

- Il progetto su Idroscalo al Municipio X di Roma con riqualificazione ambientale si è aggiudicato il primo posto al bando della regione Lazio che stanzia 22 milioni di euro di fondi statali per l'edilizia residenziale sociale. "Siamo particolarmente soddisfatti”. Dichiara in una nota il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Sapevamo quanto fosse fondamentale per la città partecipare a questo bando ed è per questo che nei mesi scorsi abbiamo chiesto e ottenuto dall'Ente regionale la riapertura dei termini, inizialmente aperti con scadenze troppo ristrette: solo 7 giorni, di cui 2 festivi. Questo ha permesso all'Amministrazione di partecipare con tre progetti, tutti ammessi, e aggiudicarsi i finanziamenti che permetteranno dopo anni la riconversione totale dell'area con demolizione degli immobili abusivi, valorizzazione ambientale e costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale in aree vicine”. L’assessore capitolino alle Infrastrutture Linda Meleo sostiene che sia “un grande risultato dell'Amministrazione Capitolina, frutto di un lavoro coordinato tra i vari dipartimenti e assessorati. Il progetto risultato vincente –dice Meleo nella nota- è stato quello che prevede la riqualificazione ambientale dell'Idroscalo nel X Municipio e la costruzione di nuova edilizia residenziale sociale presentato dal dipartimento Pau. Siamo in prima linea nel ripensare il futuro della nostra città e questa grande vittoria ne è l'ennesima dimostrazione". (segue) (Com)