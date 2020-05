Roma: Campidoglio, progetto idroscalo a Municipio X si aggiudica bando regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo impegnando molto per restituire a questa città visione e progettualità sul tema dell'abitare che per troppo tempo è rimasto completamente ignorato dall'agenda pubblica”. Sottolinea nella nota l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. “La qualità del lavoro che stiamo svolgendo è testimoniata dal fatto che i tre progetti che abbiamo presentato sono stati dichiarati tutti ammissibili a finanziamento, inseriti in graduatoria e quindi sviluppabili nel tempo. Tutti i progetti sono molto importanti per noi perché rappresentano diverse modalità di approccio a temi molto attuali: il recupero dell'idroscalo di Ostia, una forte regia pubblica per l'area di Cardinal Capranica, la qualità dell'edilizia sostenibile a Lunghezzina. Non esiste una soluzione unica al tema dell'abitare ma un insieme di soluzioni, un approccio integrato per uscire da una gestione emergenziale e recuperare invece un forte indirizzo pubblico nella capacità di progettare la città". (segue) (Com)