Roma: Campidoglio, progetto idroscalo a Municipio X si aggiudica bando regionale (3)

- L'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative Valentina Vivarelli ritiene la notizia “molto importante –dice- perché premia la determinazione del lavoro dell'amministrazione che è riuscita a presentare tre progetti validi per la città nei tempi dettati dalla Regione. Abbiamo fortemente richiesto la riapertura del bando per avere l'opportunità di incidere sul nostro territorio e questo è il risultato che presto i cittadini vedranno concretizzarsi. ll finanziamento statale sul programma nel X Municipio è di 10 milioni di euro con un cofinanziamento di Roma Capitale di 5,75 milioni di euro. L'elenco dei progetti vincitori, tra cui la proposta di Roma Capitale, saranno trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione nella regione Lazio di "Programmi integrati di edilizia residenziale sociale" al fine dell'approvazione, con successivo Decreto, dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento. (Com)