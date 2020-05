Libia: milizia di Zintan impedisce manutenzione delle condutture petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo armato di Zintan, “città-Stato” della Libia occidentale, ha impedito i lavori di manutenzione nella stazione di Alhamada, mettendo a serio rischio le condutture che trasportano il petrolio di Sharara, il mega-giacimento da 300 mila barili di petrolio al giorno situato circa 200 chilometri a ovest di Sebha, principale città del Fezzan. Lo denuncia la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale della Libia. “Una milizia armata comandata da Abedelkarim Alrouni ha impedito ai team di manutenzione della Akakus Oil Operations di aprire la valvola di Alhamada per pompare sostanze chimiche che avrebbero aiutato a proteggere la linea (petrolifera) dalla corrosione”, si legge in un comunicato stampa. Akakus è una joint-venture che riunisce la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil. “I problemi tecnici derivanti dal blocco degli impianti petroliferi hanno iniziato a manifestarsi a causa della corrosione e del crollo del serbatoio D101B, nell'area del serbatoio GOSP 115 di 16.000 barili nel giacimento di Sharara, avvenuto ieri mattina”, spiega la compagnia. Per evitare l’insorgere di “numerosi problemi tecnici e ambientali”, è stato deciso di inviare un team per controllare le condutture e aprire le valvole “al fine di pompare sostanze chimiche per proteggere le linee, scaricare il greggio dai serbatoi e avviare il processo di manutenzione”. Tuttavia, la milizia comandata da Abedelkarim Alrouni “ha impedito alle squadre di manutenzione di aprire la valvola”, un atto considerato “criminale e irresponsabile” dalla Noc, che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura. Le perdite dello Stato derivati dalla chiusura degli oleodotti e dei porti ad opera delle tribù alleate al generale Khalifa Haftar hanno superato i 5 miliardi di dollari. “Tali importi avrebbero potuto essere utilizzati per combattere la pandemia di coronavirus, pagare gli stipendi dei dipendenti, la ricostruzione di scuole, ospedali e infrastrutture distrutte”, conclude l’azienda. (Lit)