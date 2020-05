Milano: tentano furto in appartamento in via Bertelli, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, intervenivano in via Bertelli dopo che un cittadino aveva chiamato il 112 segnalando un possibile furto in abitazione. I militari giunti sul posto riuscivano a bloccare due soggetti albanesi di 26 e 28 anni che stavano tentando di forzare l'infisso di un'abitazione sita al piano rialzato. I due entrambi senza fissa dimora venivano arrestati per tentato furto. (Com)