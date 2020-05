Yemen: coronavirus, Unicef invia aiuti salvavita a Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'aumento del numero di casi di Covid-19 nello Yemen, ieri un aereo noleggiato dall'Unicef è atterrato all'aeroporto di Sana'a con aiuti salvavita per contribuire a contenere la diffusione della malattia nel Paese colpito dal conflitto. Le forniture comprendono dispositivi di protezione individuale (Dpi) come camici, stivali, maschere facciali e guanti per gli operatori sanitari in prima linea. "Questi aiuti permetteranno ai nostri coraggiosi partner, gli operatori sanitari, che lavorano 24 ore su 24, di affrontare in modo sicuro e più efficace la diffusione di Covid-19", ha detto Sara Beysolow Nyanti, rappresentante Unicef nello Yemen. "Nonostante l'incertezza che la pandemia ha portato con sé, l'Unicef è rimasto e sta raggiungendo i bambini e le famiglie in difficoltà in tutto il paese. Una solida e sostenibile catena di aiuti ci permetterà di continuare a fare la nostra parte". (segue) (Com)