Yemen: coronavirus, Unicef invia aiuti salvavita a Sana'a (2)

- "L'epidemia di Covid-19 ha creato un'emergenza nell'emergenza nello Yemen, dove solo la metà delle strutture sanitarie sono funzionali e dove quasi tutti i bambini - oltre 12 milioni in totale – hanno bisogno di assistenza umanitaria, tra cui quasi mezzo milione che soffre di malnutrizione acuta grave. Un paese dove più di 8.600 bambini sono stati uccisi o feriti dall'inizio del conflitto, cinque anni fa e 3.500 bambini sono stati reclutati", ha ricordato il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo. Queste forniture aiuteranno almeno 1.600 operatori sanitari nei centri sanitari primari, negli ospedali e nelle unità di isolamento di tutto lo Yemen a fornire assistenza sanitaria di base e servizi nutrizionali sicuri per un periodo di tre mesi. Gli aiuti sono stati forniti grazie al generoso sostegno del governo australiano e dell'International Development Association-World Bank. Altre forniture, compresi i kit per i test Covid-19, sono in arrivo nel Paese nelle prossime settimane. Mentre i donatori si riuniscono il 2 giugno per promettere il loro sostegno alla risposta umanitaria nello Yemen, l'Unicef chiede 50 milioni di dollari per finanziare la sua risposta Covid-19 per i bambini e le comunità di tutto il Paese. (Com)