Uruguay: presidente Lacalle Pou negativo al coronavirus

- Il presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, è risultato negativo al test per il Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso capo dello stato sul suo account Twitter. Sono risultati negativi al test anche gli altri membri dell’esecutivo sottoposti a tampone. Lacalle Pou e diversi membri del governo erano entrati in quarantena preventiva dopo essere venuti in contatto con una funzionaria del ministero dello Sviluppo sociale risultata positiva al Covid-19. In Uruguay si registrano ad oggi 984 casi di contagio e 22 decessi legati al virus. (Abu)