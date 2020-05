Roma: sorpreso a rubare nel cinema a Trastevere, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne di Terracina, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso all’interno del cinema in largo Ascianghi, quartiere Trastevere, mentre tentava di rubare oggetti vari. I militari, chiamati dai residenti, hanno notato una porta laterale forzata e dopo una verifica nei locali hanno bloccato l’uomo e sequestrato vari arnesi da scasso utilizzati per forzare l’ingresso. I carabinieri della stazione Roma San Pietro, invece, hanno denunciato a piede libero, un 32enne ucraino e un 31enne russo, entrambi con precedenti, che a seguito di un controllo in via Bonifacio VIII, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, nascosti nel bagagliaio della loro autovettura. (Rer)