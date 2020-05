Germania: piano del governo per impulso ad economia potrebbe arrivare a 80 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco dovrebbe presentare nei prossimi giorni un piano di stimolo all’economia nazionale, colpita dall’impatto dell’epidemia di coronavirus, tra i 75 e gli 80 miliardi di euro. E’ quanto riferisce quotidiano domenicale tedesco “Bild am Sonntag” citando fonti di governo. Il programma annunciato ieri dal cancelliere, Angela Merkel, potrebbe prevedere un fondo “superiore ai 60 miliardi di euro”, riporta il quotidiano, a carico del ministero delle Finanze mentre la restante parte dovrà essere coperta dagli Stati federali. Il valore del programma per la ripresa economica, il cui limite sarebbe stato fissato a 100 miliardi di euro dal presidente della Baviera e leader della Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soder, rientrerebbe così “ampiamente” nei piani di parte della maggioranza, sottolinea “Bild am Sonntag. Sarà fondamentale a questo punto la riunione dei partiti della Grande coalizione tedesca in programma per la giornata di martedì 2 giugno. Secondo l’Istituto per l’economia tedesca ammonterebbe a 287,5 miliardi di euro il costo dovuto alle ripercussioni della crisi sanitaria del coronavirus sulle casse della Germania. (segue) (Geb)