Latina: in macchina a Sabaudia con dosi di cocaina e soldi, arrestato 38 enne

- Un 38enne è stato arrestato per droga dai carabinieri a Sabaudia. L'uomo, durante un controllo all’autovettura su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina oltre a 430 euro in contanti, provento dell'attività dello spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’arrestato, ha permesso di trovare, all’interno della cantina condominiale, ulteriori dosi di cocaina, oltre a materiale atto al confezionamento e alla pesatura di precisione. (Rer)