2 giugno: Crimi, Salvini e Meloni passano da sterile polemica a vittimismo

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ricorda su Twitter che il "2 giugno è la festa della Repubblica, un giorno che per l'Italia rappresenta libertà e unione. Salvini e Meloni, nella loro solita smania di protagonismo", continua il viceministro all'Interno, "ancora una volta passano dalla sterile polemica al vittimismo. Noi andiamo avanti e pensiamo alle cose serie". Crimi si riferisce alla polemica delle opposizioni per il mancato via libera alla deposizione di una corona d'alloro il 2 giugno, all'Altare della Patria a Roma, da parte dei leader del centrodestra al termine della loro manifestazione nazionale. (Rin)