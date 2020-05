Fase 2: Confcommercio-Swg, dopo 15 giorni 82 per cento imprese riaperte ma chiuso 1 ristorante su 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell’indagine, riferiti ad un universo di 759 mila imprese (prevalentemente micro-imprese fino a 9 addetti), indicano come sia senz’altro favorevole la circostanza che le aperture crescano dalla prima alla seconda settimana, ma costituisce un segnale negativo, invece, che il 18 per cento delle imprese che potevano riaprire non l’abbia ancora fatto; questa percentuale sale al 27 per cento nell’area bar e ristoranti, un dato che testimonia - continua Confcommercio - una conclamata patologia da cui non siamo affatto usciti. I motivi della mancata riapertura riguardano soprattutto l’adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza sanitaria. In generale, tra le imprese che hanno riaperto, la gestione dei protocolli di igienizzazione-sanificazione e la riorganizzazione degli spazi di lavoro sono state condotte con successo e senza particolari difficoltà, sebbene nella seconda settimana emerga qualche problema aggiuntivo rispetto alla settimana precedente, a conferma dell’impressione che la voglia di riaprire implichi, in qualche caso, una comprensibile sottovalutazione di alcune difficoltà. (segue) (Com)