Fase 2: Confcommercio-Swg, dopo 15 giorni 82 per cento imprese riaperte ma chiuso 1 ristorante su 4 (3)

Le dolenti note emergono dall'autovalutazione degli intervistati sul giro d'affari: già nella prima settimana la media dei giudizi si collocava largamente al di sotto della sufficienza. Nella settimana successiva questi timori si confermano: il 68 per cento degli imprenditori dichiara che i ricavi delle prime due settimane sono inferiori alle aspettative, quando già le aspettative stesse erano piuttosto basse. La stima delle perdite di ricavo rispetto ai periodi "normali" per oltre il 60 per cento del campione è superiore al 50 per cento, con un'accentuazione dei giudizi negativi nell'area dei bar e della ristorazione, segmento dove si concentrano maggiormente perdite anche fino al 70 per cento. L'accesso ai provvedimenti di sostegno - osserva ancora Confcommercio - riflette le problematiche delle micro-imprese durante il lockdown. Gli indennizzi (come il bonus dei 600 euro) sono ovviamente i più diffusi e ne avrebbe fruito già il 44 per cento delle imprese del totale campione. La Cassa integrazione appare, invece, sottoutilizzata in ragione della distribuzione delle imprese per numero di addetti schiacciata verso le ditte individuali.