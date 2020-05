Fase 2: Confcommercio-Swg, dopo 15 giorni 82 per cento imprese riaperte ma chiuso 1 ristorante su 4 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, solo due quinti delle micro-imprese presenta addetti e, quindi, solo questa frazione avrebbe avuto necessità della Cig in deroga. Letto in questi termini il dato del sondaggio appare verosimile (49 per cento accede alla misura e l’ha ottenuta oppure deve ancora ottenerla). Specularmente - segnala Confcommercio - il ricorso a ulteriori prestiti è prevedibilmente piuttosto rarefatto. Le imprese di minori dimensioni, avendo perso per oltre 2 mesi quasi il 100 per cento del fatturato non hanno convenienza a contrarre ulteriori prestiti i quali andrebbero ripagati con un reddito futuro la cui formazione appare oggi molto incerta. È logico aspettarsi che un eventuale maggiore sostegno attraverso gli indennizzi possa spingere anche a un maggiore ricorso ai prestiti con garanzia pubblica, perché risulterebbe meglio compensata la perdita fino ad oggi subita. (segue) (Com)