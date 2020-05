Fase 2: Confcommercio-Swg, dopo 15 giorni 82 per cento imprese riaperte ma chiuso 1 ristorante su 4 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo, le valutazioni conclusive sono fortemente negative. Fin qui, nell’esplorazione delle due indagini, svolte a distanza di una settimana - rileva Confcommercio - emerge una significativa oscillazione dei giudizi tra la voglia di tornare a fare business e percezioni piuttosto cupe sull’andamento dei ricavi, il tutto condito da un esplicito orientamento delle imprese volto a smussare l’impatto delle difficoltà e dei problemi. Ma se nella prima settimana solo il 6 per cento degli intervistati indicava un’elevata probabilità di chiusura dell’azienda, nella seconda ondata di interviste, a fronte di un ragionamento più articolato, il 28 per cento degli intervistati afferma che, in assenza di un miglioramento delle attuali condizioni di business, valuterà la definitiva chiusura dell’azienda nei prossimi mesi. A corroborare questa suggestione intervengono i timori che nel prossimo futuro si dovrà comunque richiedere un prestito (50 per cento del campione), non si sarà in grado di pagare i fornitori (40 per cento) né di sostenere le spese fisse (43 per cento). (segue) (Com)