Fase 2: Confcommercio-Swg, dopo 15 giorni 82 per cento imprese riaperte ma chiuso 1 ristorante su 4 (6)

- Emerge, quindi, con sufficiente nitidezza, uno dei più rilevanti problemi per le singole imprese e per l’economia italiana nel complesso: la vera questione non è riaprire subito o dopo un breve periodo di sperimentazione, bensì la capacità, la possibilità, di restare aperti, cioè di raggiungere un equilibrio economico soddisfacente (assieme a un flusso di cassa che permetta di sostenere almeno i costi fissi). Sotto il profilo macroeconomico, il peggio è certamente passato. Tuttavia, per molte imprese, concentrate in pochi settori a cominciare dalla filiera turistica - conclude sempre Confcommercio - le sfide per la sopravvivenza si combatteranno nei prossimi mesi. (Com)