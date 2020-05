Fase 2: Sala, nei prossimi mesi ci saranno altre manifestazioni, serve buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremo confrontarci con una serie di proteste, legittime, illegittime, dovremo tutti insieme avere la forza e la pazienza di ascoltare tutti, certo che mantenere un comune buon senso in questa fase non sarebbe sbagliato". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in seguito alle polemiche suscitate dalla manifestazione di ieri in piazza Duomo dei gilet arancioni, molti dei quali non hanno rispettato le distanze di sicurezza e l'utilizzo delle mascherine. "La manifestazione di ieri dei cosiddetti gilet arancioni ha suscitato molte proteste e molte polemiche comprensibili, vorrei tornarci su perché è plausibile che nelle prossime settimane, mesi, ci siano altre proteste e altre manifestazioni, spiegando qual è il meccanismo autorizzativo e di controllo di manifestazioni di questo genere - ha spiegato il primo cittadino - Chi vuole utilizzare uno spazio pubblico per manifestare chiede l'autorizzazione alla Prefettura. Il prefetto sente il questore e decide se autorizzare o meno. Il Prefetto tendenzialmente autorizza perché manifestare è un diritto e perché non autorizzare può portare a proteste anche pericolose. Sempre da quello che mi dice il Prefetto, ieri i manifestanti si erano impegnati a mantenere le distanze e le norme di sicurezza. Chi autorizza, Prefettura e Questura, se mai ne avessero bisogno chiedendo il supporto della polizia locale, si impegna a gestire la manifestazione stessa. Se volete imputare la responsabilità al comune va bene, non c'è problema, però è importante che si sappia come funzionano certi sistemi". "Per la qualità della manifestazione, cosa volete che vi dica? - ha concluso Sala - Leggetevi un po' le idee di questi signori in piazza, l'idea forte sembra essere quella del ritorno alla lira, bisognerebbe chieder loro se a questo punto l'Italia dovrebbe restituire anzi rinunciare subito ai fondi europei". (Rem)