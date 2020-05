Roma: furti nei negozi a Tor Vergata, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato 4 persone, di cui 3 nigeriane, tutte domiciliate presso un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo a Rocca di Papa e già note alle forze dell’ordine, bloccate appena dopo aver rubato varia merce, del valore di oltre 200 euro, da un esercizio commerciale in via Carnevale. In manette anche un 62enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso a rubare capi di abbigliamento sportivo, dopo averne forzato le placche antitaccheggio, da un megastore in via Mary Pandolfi De Rinaldis. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre tutta la merce è stata recuperata e riconsegnata ai negozi. (Rer)