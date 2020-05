Energia: Sonatrach diventa azionista di maggioranza del gasdotto Algeria-Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonatrach è ufficialmente diventato l'azionista di maggioranza di Medgaz, il gasdotto che collega l'Algeria alla Spagna. Ieri, infatti, sono state completate le operazioni di acquisizione del 19,10 per cento delle azioni detenute dalla spagnola Cepsa Holding: l'algerina Sontrach passa così dal 42,96 al 51 per cento della proprietà di questa infrastruttura considerata strategica. Il restante 49 per cento appartiene invece alla spagnola Naturgy, che nelle scorse settimane ha acquisito dall’emiratina Mubadala il 34 per cento della proprietà del gasdotto al costo di 445 milioni di euro. Con un diametro di 24 pollici e una lunghezza di 210 chilometri, la condotta offshore ha una capacità di trasporto annuale di 8,2 miliardi di metri cubi, che dovrebbe essere aumentata nel primo trimestre del 2021 a 10,2 miliardi di metri cubi con l'aggiunta di un quarto turbocompressore nella stazione di Beni-Saf, in Algeria. La società algerina Sonatrach è il principale fornitore di gas in Spagna, anche se questo primato è recentemente conteso dagli Stati Uniti, che spediscono in Europa ingenti quantità di gas naturale liquefatto. (Ala)