- “M’hai guardato storto?”, è cominciata così una lite che, ieri sera a Frascati, in via Reggina Margherita, è sfociata in rissa tra giovanissimi del posto, alcuni arrivati da Roma e altri da Rocca di Papa. In tutto sono 11 i ragazzi denunciati dai carabinieri di Frascati intervenuti per rabbonirli. Otto di loro sono minorenni. Tre hanno avuto bisogno di cure mediche ospedaliere per prognosi di sette giorni.(Rer)