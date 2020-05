Roma: spacciatore a 18 anni a Tor bella Monaca, arrestato con soldi cocaina e hashish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca un 18enne è stato tradito dalla fretta di allontanarsi dalla volante della polizia che ha incrociato in via Quaglia a Roma. Gli agenti lo hanno seguito e hanno visto che gettava un involucro. Il ragazzo è stato quindi fermato e, contestualmente, recuperata la confezione poco prima gettata, all'interno della quale sono stati rinvenuti 20 involucri tra cocaina e hashish oltre a 530 Euro che il ragazzo aveva con se. La successiva perquisizione domiciliare a casa del 18enne ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriori 1655 Euro in banconote di vario taglio quale probabile provento dell'attività di spaccio. Al termine dell'attività investigativa, il giovanissimo spacciatore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.(Rer)