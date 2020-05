Mafie: M5s, subito scioglimento Asl Napoli 1 dopo accertamenti commissione d'accesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Movimento cinque stelle proseguono: "Secondo i magistrati della Dda di Napoli, l'ospedale San Giovanni Bosco sarebbe diventato la 'sede sociale dell'Alleanza di Secondigliano'. In queste ore si sta valutando lo scioglimento della Asl Napoli 1 centro a seguito dei rilievi effettuati dalla commissione di accesso, ed è chiaro che rimandare di altri mesi la decisione di commissariare la Asl sarebbe un grave problema sia sotto l'aspetto per l'espletamento dei sevizi e sia sotto il profilo gestionale della sanità. Come parlamentari campani - concludono i senatori -, auspichiamo che si giunga rapidamente ad una soluzione che faccia chiarezza e ripristini la legalità nell'interesse dei cittadini. Al ministro Lamorgese chiediamo di intervenire il prima possibile, evitando un ulteriore collasso della spesa sanitaria". (Com)