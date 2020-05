2 giugno: Fontana, Mattarella a Codogno è messaggio di speranza e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il suo gesto sia molto bello: il giorno della Festa della Repubblica essere presente nel comune simbolo dell'epidemia, perché da lì partì tutto, credo che sia un messaggio di speranza, di fiducia e di vicinanza di tutto il Paese nei confronti di chi ha sofferto così tanto". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato così in collegamento a Radio Padania la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Codogno prevista per il 2 giugno. "L'ho ringraziato - ha concluso Fontana - Io sarò presente con lui per fare in modo che questo messaggio possa essere raccolto da tutti e che ci sia la possibilità di ripartire tutti insieme con ritrovato entusiasmo, credo che la sua presenza aiuterà a trovare la voglia di lottare, l'entusiasmo e il senso di coesione che deve esserci alla base di ogni rinascita". (Rem)