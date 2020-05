Fase 2: Rossi, meglio aspettare ancora per maggiore tranquillità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi, ospite ad "Agenda" su Skytg24, ha osservato che "c'è un sentimento diffuso di preoccupazione anche tra i cittadini: tutti si ricordano che quando si parlò di chiudere la Lombardia, la sera prima molti lombardi sono tornati alle case di origine o nelle seconde case e, ad esempio, anche sulla costa toscana ci sono stati fenomeni di allargamento del contagio proprio a causa di queste presenze. Visto questo impatto così pesante che mantiene ancora la Lombardia, anche se in riduzione, anche se i numeri ormai sono sotto controllo", ha continuato Rossi, "forse sarebbe il caso di fare un ragionamento di articolazione, di buonsenso. Penso che aspettare una settimana e arrivare anche in Lombardia a un numero di contagi molto ridotto darebbe sicurezza a tutta l'Italia e forse si potrebbe riaprire con maggiore tranquillità". Per il governatore, "non è possibile parlare di certificato di immunità, che non esiste, né di protocolli particolari o passaporti sanitari tra Regione e Regione. Mi sembrano delle sciocchezze. Abbiamo fatto un grande lavoro nel periodo della chiusura, adesso", ha segnalato il presidente della regione Toscana, "rischiamo di lanciare un messaggio contrario, sulla base delle emozioni, che tutto è finito. Non è così. I fenomeni non sono assolutamente assestati: laddove ci sono centinaia di casi rimango sbalordito da questa forte spinta a riprendere tutto come prima, sarei più cauto. Non sono per la guerra fra Regioni, per fare lo sceriffo - ha concluso ancora Rossi -, ma il mio invito al governo è di considerare anche questi aspetti". (Rin)