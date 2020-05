Roma: un fratello confezionava dosi di cocaina e l’atro scendeva a venderle, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un continuo andirivieni per rifornirsi di dosi di droga da vendere in strada all'angolo tra via Braccio da Montone e via Ettore Giovenale. La clientela abbondava e l’uomo di origini albanesi era costretto a recarsi nella sua abitazione per prendere poche dosi per volta. Movimenti che non sono sfuggiti agli agenti del commissariato Porta Maggiore. Proprio durante una cessione di dose, una pattuglia ha fermato in via Posidonia la "cliente" mentre altri agenti bloccavano lo spacciatore, che controllato è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina nonché di 320 euro in contanti. Perquisita anche l'abitazione, una volta all'interno hanno trovato il fratello dello spacciatore seduto in cucina intento a confezionare le dosi: 10 involucri di cocaina e su una mensola, all'interno di un portamonete, ulteriori 4 involucri, denaro in contante per un totale di 980 euro e un block-notes riportanti nomi e cifre dei vari clienti. I due fratelli, quindi, di 39 e 36 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati.(Rer)