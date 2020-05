Fase 2: Rossi, non si può vivere di sussidi, pensare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi, ospite ad "Agenda" su Skytg24 ha segnalato: "Noi abbiamo avuto delle decurtazioni di bilancio, avremo minori entrate, però fino a che punto si può pensare di continuare con sussidi, aiuti e trasferimenti? Ci sarà alla fine il problema di porci la questione del lavoro. Scopriamo adesso, forse anche con ritardo - ha proseguito Rossi - che il turismo, oltre a dare un contributo al Prodotto interno lordo, ha la caratteristica di impiegare tante persone, giovani, particolarmente precarie, stagionali, una parte di queste persone rischia davvero di trovarsi in grandi difficoltà. Come reimpiegarle? Come dare un'opportunità di lavoro? Quale piano mettere in campo per la crescita? Tutto questo dovrebbevedere, oltre che i trasferimenti, anche un vero e proprio piano che dovremmo discutere". Per il presidente della regione Toscana, "il lavoro può rimettere in moto anche la ripresa. Ci sono le risorse europee. Prendiamo subito le risorse del Meccanismo europeo di stabilità e vediamo come possono essere impegnate. Facciamolo subito - ha concluso Rossi -, non è il tempo delle contrapposizioni e delle divisioni politiche di maniera". (Rin)