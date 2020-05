Fase 2: Campidoglio, aprono Co-housing e case riposo ma prorogata chiusura centri anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogata fino al 30 giugno la chiusura dei Centri sociali anziani di Roma. Il Campidoglio, con una nota comunica che ha disposto "graduali riaperture -si legge- nelle strutture residenziali e semiresidenziali: sono consentite le attività di piscina e palestra presso le Case di Riposo, Co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronta Accoglienza, Case Famiglia per diverse fragilità e Casa Iride, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento". È quanto disposto da un'ordinanza sindacale. "Saranno possibili i nuovi inserimenti presso Case di Riposo, Co-housing, Gruppi Appartamento e Casa Iride dopo aver effettuato test sierologici o tamponi. Parenti e visitatori -continua la nota- potranno accedere alle strutture residenziali per anziani solo nei casi indicati dalla struttura, nel rispetto delle norme di distanza e con l'obbligo di mascherina e guanti. Sono limitate le riunioni che prevedono la partecipazione di soggetti estranei solo ai casi strettamente necessari e con l'attuazione di tutte le misure di prevenzione sanitaria". (Com)