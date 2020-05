Fase 2: Kompatscher, dati nettamente migliorati, in Alto Adige benvenuti anche turisti lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, ospite ad "Agenda" su Skytg24 ha affermato che "è importante che tutte le decisioni si basino su dati oggettivi. Il governo ha fatto bene a chiedere ai tecnici, agli esperti un parere. Chiediamo lo stesso ai Paesi europei, di essere corretti", ha proseguito Kompatscher, secondo cui "se chiediamo all'Austria di aprire i confini perché i dati sono nettamente migliorati, allora lo stesso approccio dovremmo averlo all'interno del nostro Paese, basandoci sui dati. Noi in Alto Adige diciamo 'benvenuti' anche agli ospiti che possono venire dalla Lombardia, cerchiamo di prepararci bene alla stagione turistica, con tutte le cautele necessarie". Il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha proseguito: "In queste settimane andremo a testare tutto il personale turistico. Saranno 30 mila test Pcr che facciamo sul personale. Vogliamo escludere che gli alberghi possano essere focolai, vogliamo creare un ambiente sicuro per il turista che arriva. Stiamo lavorando - ha spiegato Kompatscher - per includere nel pacchetto turistico anche un'offerta ai turisti, certi alberghi già lo fanno, vorremmo sostenerli in questo: offrire su base completamente volontaria anche al turista che arriva la possibilità di effettuare un test. Auspichiamo che arrivino presto i test Pcr veloci", ha concluso il presidente della provincia autonoma di Bolzano, "però ora sul mercato non si trovano ancora". (Rin)