Brexit: Barnier (Ue) avverte Londra, uscita senza accordo se non rispettate impegni presi

- Il Regno Unito potrebbe dover affrontare una Brexit senza accordo se il primo ministro britannico Boris Johnson non riuscirà a rispettare gli impegni presi da Londra con la Commissione europea. E’ quanto ha affermato dal capo negoziatore dell’Unione europea Michel Barnier in un’intervista concessa all’edizione domenicale del quotidiano britannico “The Times”. Secondo Barnier, non ci sarà un accordo "ad ogni costo" e "il Regno Unito ha fatto un passo indietro rispetto agli impegni iniziali". Per questo il capo negoziatore dell’Ue per la Brexit, ha invitato le controparti "ad essere pienamente in linea con ciò che il primo ministro (Johnson) ha firmato con noi perché 27 capi di Stato e di governo e il Parlamento europeo non hanno poca memoria". “Ricordiamo molto chiaramente il testo che abbiamo negoziato con Boris Johnson. E vogliamo solo vederlo rispettato. Alla lettera. E se ciò non dovesse accadere, non ci sarà accordo”, ha sottolineato Barnier. Il capo negoziatore dell'Ue ha messo in guardia il Regno Uniti di maggiori ripercussioni se le parti non dovessero raggiungere un accordo e che "queste saranno aggiunte alle conseguenze già molto gravi della crisi del coronavirus". "Quindi penso che abbiamo una responsabilità comune in questa crisi molto grave, che colpisce così tante famiglie (…) a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo e spero vivamente che lo faremo", ha evidenziato Barnier ricordando l’interesse reciproco delle due parti nel raggiungere un accordo sulla parte commerciale. “Il 7 percento delle nostre esportazioni va nel Regno Unito, mentre per il Regno Unito è il 47 percento delle loro esportazioni che arrivano nell'Ue. Quindi penso che sia nell'interesse di entrambe le parti trovare un accordo”, ha concluso. (segue) (Rel)