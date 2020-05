© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione!, Carlo Calenda, commenta su Twitter l'intervento del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sul "Corriere della Sera" e scrive: "Non sono proposte Nicola, sono buone intenzioni. Esiste una differenza sostanziale tra le une e le altre. E in quella differenza", prosegue l'ex ministro, "c’è la ragione per cui i provvedimenti economici non stanno funzionando". (Rin)