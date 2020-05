Decreto Rilancio: M5s, super bonus al 110 per cento è una nostra conquista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle Patrizia Terzoni e Luca Sut, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, affermano che "il potenziamento dell'ecobonus e del sisma bonus fino al 110 per cento previsti nel decreto Rilancio è una conquista per il M5s. Già nel 2013 una nostra risoluzione approvata in commissione Ambiente alla Camera portava la detrazione dell'ecobonus fino al 65 per cento, ma non abbiamo mai smesso di lavorare per incrementare le aliquote e migliorare l'efficacia delle misure, rendendole più eque e accessibili a tutti i cittadini". I due parlamentari aggiungono: "In Parlamento stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la portata e i meccanismi applicativi del provvedimento. Il terzo convegno del ciclo 'RipartiAmo Ambiente' ha posto l'attenzione proprio sulle proposte che alla Camera dei deputati, dove inizierà l'iter di conversione in legge del provvedimento, siamo pronti a portare avanti come Movimento cinque stelle per incrementare benefici e beneficiari, sintetizzando le richieste che per anni abbiamo raccolto sui territori e tra i cittadini. Tra le altre proposte che proveremo ad inserire nel decreto Rilancio o, in alternativa, nella prossima legge di Bilancio - si legge ancora nel post - ci sono: allargare gli interventi a tutte le seconde case o almeno a quelle nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti e nei centri storici delle città che sono in stato di degrado, al fine di contrastare l'abbandono dei piccoli comuni e incrementare la riqualificazione urbana; rendere fruibili i bonus anche in caso di demolizione e ricostruzione in loco, per incentivare interventi ancora più incisivi; aumentare la soglia dei bonus sisma e bonus ristrutturazione da 96 mila a 130 mila euro per unità abitativa,a condizione che gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori. Nelle aree terremotate dell'Italia centrale, Molise, Sicilia, Campania ed Emilia-Romagna", concludono Terzoni e Sut, "proponiamo di aumentare la soglia del sisma bonus fino a 130 mila euro per unità immobiliare così da dare un incentivo ad accelerare la ricostruzione".(Rin)