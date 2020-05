Francia: Moscovici sarà il nuovo presidente della Corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, sarà nominato presidente della Corte dei conti francese. Lo ha confermato la presidenza francese dopo un’indiscrezione apparsa sul settimanale “Le Journal du Dimanche”. La nomina di Moscovici alla guida della Corte dei conti sarà ufficializzata mercoledì 3 giugno. L’ex ministro delle Finanze francese andrà a succedere Didier Migaud, che ha lasciato l’incarico a gennaio per presiedere l’Alta autorità per la trasparenza nella vita pubblica. La stampa francese sottolinea che Moscovici, da commissario europeo, ha più volte richiamato il governo di Parigi per i suoi sforzi “insufficienti” nel ridurre il debito pubblico. D’altra parte, c’è una “certa impazienza” all’interno dell’istituzione dal momento che l’incarico è rimasto vacante negli ultimi mesi.(Frp)