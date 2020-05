Corea del Sud: governo terrà consultazioni con Casa Bianca su invito a G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud terrà consultazioni con la Casa Bianca in merito alla decisione del presidente Donald Trump di invitare anche Seul al prossimo vertice del G7. “Il governo terrà consultazioni con gli Stati Uniti sulla questione”, ha detto un funzionario della presidenza sudcoreana citato dal quotidiano “The Korea Herald”. Il funzionario ha chiarito che le autorità di Seul non erano a conoscenza della decisione di Trump. Il presidente Usa ha annunciato ieri che posticiperà a settembre o più avanti il summit del G7 in programma il mese prossimo e che estenderà la lista dei paesi invitati, includendo Australia, India, Russia e Corea del Sud. Parlando alla stampa durante il suo ritorno a Washington da Cape Canaveral, in Florida, Trump ha detto che il G7 è “un gruppo di paesi molto datato” nel suo assetto attuale. “Sto posticipando il vertice perché non penso che il G7 rappresenti davvero quello che accade nel mondo”, ha dichiarato.(Git)