Business News: Nigeria, per Buhari lo Stato non ha soldi a sufficienza per pagare le importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha rivolto un appello agli agricoltori nigeriani affinché aumentino la loro produzione poiché la Nigeria non ha più soldi per l'importazione di beni alimentari. “Vorrei che gli agricoltori potessero produrre ciò di cui abbiamo bisogno in modo da non dover importare. In ogni caso, non abbiamo soldi per importare, quindi dobbiamo produrre ciò che ci serve per mangiare”, ha detto citato dai media locali. Buhari parlando alla stampa al termine delle preghiere in occasione delle celebrazioni dell’Eid Mubarak, che segna la fine del Ramadan. Già prima della pandemia di coronavirus la Nigeria aveva chiuso le frontiere all’importazione di prodotti alimentari provenienti dai paesi limitrofo ufficialmente per contrastare il contrabbando, in particolare di riso, pollame e benzina. (Res)