Business News: Sudafrica, South African Airways non riprenderà voli domestici da metà giugno

- La South African Airways (Saa), non è pronta a riprendere i voli domestici a partire da metà giugno. Lo hanno dichiarato oggi i vertici della compagnia aerea sudafricana di Stato, contraddicendo l'annuncio dato in precedenza dalla stessa compagnia. "La situazione sul blocco dei voli rimane così com'è fino a quando Saa non avrà un'idea più chiara di cosa significhi il blocco di livello 3 in termini di trasporto aereo domestico", hanno dichiarato gli amministratori di Saa, Les Matuson e Siviwe Dongwana, secondo i quali la compagnia aerea "deve anche valutare cosa significherà l'apertura dei cieli dal punto di vista commerciale e del fattore di carico". In dichiarazioni citate dai media locali, ieri Saa ha annunciato l'intenzione di riprendere i voli domestici in Sudafrica. Secondo i vertici del gruppo, che affermano di non aver ricevuto quest'informazione, la conferma di un futuro finanziamento di Saa rimane la principale variabile per "qualsiasi ripresa dei voli". Domenica, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato che i viaggi aerei interni, giustificati con motivi di lavoro, potranno riprendere gradualmente dopo l'1 giugno, quando il paese passerà al livello 3 del sistema di ripresa economica di cinque livelli. (Res)