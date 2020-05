Business News: Sudafrica, per amministratori Saa impossibile pagare gli stipendi per questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di soccorso aziendale della compagnia South African Airways (Saa) ha annunciato che non sarà possibile versare gli stipendi a tutto il personale per il mese in corso. In un messaggio rilanciato dai media locali, gli amministratori del gruppo Les Matuson e Siphiwe Dongwana hanno spiegato che nonostante la proposta iniziale fosse quella di effettuare dei tagli su parte dello stipendio del personale, la situazione è più negativa del previsto e non consente di coprire alcun costo. Ieri gli amministratori hanno dichiarato inoltre che la Saa non è pronta a riprendere i voli domestici a partire da metà giugno, contraddicendo l'annuncio dato in precedenza dalla stessa compagnia. "La situazione sul blocco dei voli rimane così com'è fino a quando Saa non avrà un'idea più chiara di cosa significhi il blocco di livello 3 in termini di trasporto aereo domestico", hanno dichiarato. Secondo i vertici del gruppo, che affermano di non aver ricevuto quest'informazione, la conferma di un futuro finanziamento di Saa rimane la principale variabile per "qualsiasi ripresa dei voli". (Res)