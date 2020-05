Business News: Sudafrica, compagnia di tabacco Batsa cambia idea, farà causa al governo per blocco vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia British American Tobacco South Africa (Batsa), principale produttrice di tabacco sudafricana, avvierà con urgenza un procedimento giudiziario per contestare la decisione del governo di estendere il divieto di vendita di tabacco. Lo ha riferito un portavoce della compagnia citato dai media locali, sottolineando che il divieto potrebbe favorire il commercio illecito di tabacco. Batsa, che vende marchi come Dunhill, Camel e Lucky Strike, aveva rinunciato lo scorso 6 maggio a proseguire l'azione legale annunciata contro il governo per contestare il prolungamento del divieto di vendere sigarette, imposto nel quadro della crisi sanitaria legata all'emergenza coronavirus. In un comunicato, la compagnia si diceva invece pronta a "proseguire ulteriori discussioni con il governo sulla formulazione e l'applicazione dei regolamenti ai sensi del blocco Covid-19". (Res)