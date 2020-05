Business News: Etiopia, parlamento approva bilancio supplementare di 1,43 miliardi di dollari per emergenza pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Etiopia ha approvato un bilancio supplementare del valore di 48,56 miliardi di birr (1,43 miliardi di dollari) nell’anno finanziario in corso per aiutare l'economia a superare l'impatto della pandemia di coronavirus. “L'economia sta subendo un forte impatto a causa della coronavirus e il governo deve dare il suo contributo”, ha dichiarato il ministro delle Finanze, Ahmed Shide, rivolgendosi ai deputati della Camera dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del parlamento). Sottolineando che 30 milioni di persone nel paese hanno bisogno di assistenza umanitaria a causa dell’interruzione delle attività economiche per via della pandemia, il ministro ha dichiarato che i fondi del bilancio suppletivo saranno utilizzati per fornire assistenza umanitaria e per acquistare forniture mediche da utilizzare nella lotta contro il Covid-19. Il bilancio supplementare, ha aggiunto Ahmed, sarà finanziato con un mix di prestiti esteri e nazionali. Secondo le ultime stime del governo, l'economia dell'Etiopia dovrebbe crescere del 5-6 per cento nell’anno finanziario 2019-2020, che si conclude il prossimo luglio, rispetto a una precedente stima del 9 per cento. Nel paese sono 831 i casi finora registrati di Covid-19 e sette i decessi. (Res)