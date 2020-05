© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 31 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi nella notte sono previste precipitazioni, con 1.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2870m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una circolazione depressionaria presente sui Balcani favorisce una certa variabilità anche al Nord Ovest per la presenza di aria più fresca. Giornata inizialmente nuvolosa, specie in Piemonte, con la possibilità di qualche goccia di pioggia, poi tendenza a maggior aperture pomeridiane in pianura, ma con il rischio di acquazzoni o brevi temporali su Alpi e Appennino, in possibile sconfinamento alla Liguria. Temperature stazionarie. Venti a tratti moderati orientali. (Rpi)