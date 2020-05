Aerospazio: Saccoccia (Asi), lancio Space X segna inizio di nuova era commerciale per voli spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio del Crew Dragon di Space X ha rappresentato una "giornata storica per gli Stati Uniti che dopo 9 anni tornano ad avere un accesso autonomo per gli astronauti verso la Stazione spaziale internazionale con il lancio della missione Crew Dragon Demo-2, grazie alla partnership pubblico-privato tra Nasa e SpaceX". E' quanto ha dichiarato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, rispetto al lancio di ieri sera della navetta, la prima privata, diretta verso la Stazione spaziale internazionale con a bordo gli astronauti Bob Behnken e Dug Hurley. "Un passo significativo - prosegue Saccoccia - che segna l’inizio di una nuova era commerciale per i voli spaziali umani. C’è anche - sottolinea - il contributo dell’Italia a questo lancio, grazie al supporto fornito dalla base dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi) Broglio space center (Bsc) di Malindi in Kenya, che fa parte delle stazioni di tracking che hanno seguito il volo della Crew Dragon verso la Stazione spaziale. Un ringraziamento particolare - conclude - a tutto lo staff dell’Asi, che ha garantito l’apertura e l’operatività della base durante questo periodo di emergenza Covid. Voglio, soprattutto, fare le congratulazioni alla Nasa, nostro partner storico da più di 50 anni, per questo nuovo traguardo!”(Res)