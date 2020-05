Usa: Trump rimanda il G7 e annuncia che espanderà la lista dei paesi invitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che posticiperà a settembre o più avanti il summit del G7 in programma il mese prossimo e che estenderà la lista dei paesi invitati, includendo Australia, India, Russia e Corea del Sud. Parlando alla stampa durante il suo ritorno a Washington da Cape Canaveral, in Florida, Trump ha detto che il G7 è “un gruppo di paesi molto datato” nel suo assetto attuale. “Sto posticipando il vertice perché non penso che il G7 rappresenti davvero quello che accade nel mondo”, ha dichiarato.(Nys)