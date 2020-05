2 giugno: scontro Meloni-palazzo Chigi su deposizione corona d'alloro centrodestra ad Altare della Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e palazzo Chigi sul mancato via libera alla deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria, a Roma, dopodomani 2 giugno, al termine della manifestazione del centrodestra che vedrà presenti il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente di Fd'I Giorgia Meloni ed il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Meloni, su Facebook, spiega di aver appreso del diniego dalla stampa ed aggiunge: "Questi sono i metodi di palazzo Chigi ai tempi della gestione Conte/Casalino. Nessun rispetto, nessuna lealtà, nessuna regola". Nella tarda serata di ieri la replica dell'ufficio stampa di palazzo Chigi che in una nota segnala: "In merito a quanto affermato da alcuni esponenti delle opposizioni, si precisa che l’ufficio stampa del presidente del Consiglio e il suo portavoce non hanno avuto alcun ruolo nella diffusione della notizia riguardante la richiesta di svolgere un’autonoma iniziativa, all’Altare della Patria, per la celebrazione del 2 giugno". (Rin)