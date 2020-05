Usa: proteste per George Floyd, un morto a Indianapolis, coprifuoco in 25 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta ieri nelle proteste esplose negli Stati Uniti dopo l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd. Secondo quanto riporta l’emittente “Cnn”, tre persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco a Indianapolis, nello stato dell’Indiana, di cui una è morta a seguito delle feste riportate. Sale così a tre il numero delle persone morte nel corso delle proteste. Venerdì sera a Detroit, un giovane di 19 anni è stato ucciso poco prima di mezzanotte, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da un suv in corsa, mentre a Oakland, in California, un agente è deceduto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e un secondo è rimasto ferito. Nel tentativo di contenere le proteste 25 città in 16 Stati hanno imposto il coprifuoco. Dall’inizio delle proteste, giovedì scorso, la polizia ha arrestato circa 1.400 persone in 17 città. (Nys)