Fase 2: Zingaretti, costruiamo un piano per la rinascita

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "il pericolo per le democrazie viene dall’aumento delle disuguaglianze che rendono sole milioni di persone. Quello lanciato dal Governatore della Banca d’Italia Visco", continua il leader del Pd su Facebook, "è l’ennesimo allarme che conferma un grave pericolo. Costruiamo un piano per la rinascita. Un grande patto tra istituzioni, imprese, forze sociali, enti locali, fatto di obiettivi condivisi, politiche e priorità. Un percorso nuovo da compiere insieme". Zingaretti prosegue: "È la scelta più difficile, ma chi ama davvero l’Italia non può sottrarsi. Lo dobbiamo soprattutto ai giovani: il coronavirus li ha colpiti poco come malattia ma pagheranno più di tutti gli effetti drammatici che sta producendo sulla formazione, sul lavoro, sui debiti da pagare. Oggi", conclude il presidente della regione Lazio, "ho scritto le nostre proposte sul 'Corriere della Sera'". (Rin)