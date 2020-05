Coronavirus: Egitto, 1.367 nuovi casi e 34 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità dall’Egitto ha annunciato altri 1.367 contagi e 34 decessi da coronavirus, portando il totale rispettivamente a 23.449 infezioni e 913 morti. Sono 182 i pazienti dimessi dagli ospedali, portando il totale a 5.693. I casi attualmente attivi, escluse le guarigioni e i trapassi, sono 16.843 su una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti. Non sono disponibili dati sui tamponi effettuati e sui ricoveri in terapia intensiva. Il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha invitato tutti i medici che sono in ferie a rientrare per prestare servizio negli ospedali. "In questo momento non siamo in grado di determinare il picco dei contagi, a meno che la curva non inizi a diminuire", ha detto la Zayed all’emittente televisiva “Extra News”. "L'aumento dei giorni scorsi è stato causato dagli assembramenti in vista della dell’Eid al Fitr (la festa di fine Ramadan)", ha continuato il ministro. (Cae)