- Questa notte, poco prima delle due, a Vaprio d'Adda, nel milanese, in una colluttazione un 28enne è stato colpito con una spranga riportando ferite al ginocchio, al polso e alla testa. Lo riferisce in una nota l'Areu. È stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Com)