Fase 2: Coldiretti, dal 3 giugno frontiere aperte a 150 mila braccianti stranieri (3)

- Con il mese di giugno - riferisce ancora la Coldiretti - si intensifica l’attività nelle campagne: dopo fragole, asparagi, carciofi, ortaggi in serra (come meloni, pomodori, peperoni e melanzane in Sicilia) con l’aprirsi della stagione i prodotti di serra hanno lasciato il posto a quelli all’aperto, partendo dal Sud per arrivare al Nord. Le raccolte di frutta stanno partendo con le ciliegie e le albicocche, poi prugne e pesche, sempre iniziando dal meridione, per poi risalire lo stivale ed arrivare, grazie ai tempi di maturazione differenziati delle diverse varietà, fino a settembre. E' iniziata la raccolta dell’uva da tavola in Sicilia e a giugno le prime pere, ad agosto le prime mele e poi l’inizio della vendemmia mentre a ottobre - conclude l'organizzazione agricola - inizia la raccolta delle olive e a novembre quella del kiwi. (Com)