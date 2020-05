Roma: “Spacciano in via Capua”, grazie a segnalazione chiuso canale vendita droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segnalazione di un residente ha permesso agli agenti del commissariato Torpignattara di Roma, di sorprendere sul fatto due spacciatori intenti a confezionare droga. "In via Capua spacciano", questa la segnalazione telefonica fatta da un cittadino che ha riferito anche di una menomazione fisica di uno dei due spacciatori. Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato l’esattezza della notizia e, da una finestra al piano terra, hanno visto i due uomini con un bilancino intenti a pesare della marijuana. Hanno quindi invitato i due ad aprire la porta di casa e nel corso della perquisizione, all'interno di uno zainetto gli investigatori hanno trovato un panetto di hashish, un barattolo contenente marijuana, dosi di cocaina già pronte per essere spacciate e un ulteriore bilancino. Per questo un 39enne originario di Latina ma di fatto domiciliato in via Capua è stato arrestato, per il 34enne della provincia di Lecce invece, è scattata la denuncia in stato di libertà.(Rer)